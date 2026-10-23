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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تغلق شواطئ أم القيوين مؤقتا بعد رصد تسرب نفطي

الإمارات تغلق شواطئ أم القيوين مؤقتاً بعد رصد تسرب نفطي
الإمارات تغلق شواطئ أم القيوين مؤقتاً بعد رصد تسرب نفطي
خاطر عبادة

قررت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية إغلاق الشواطئ والمناطق الساحلية في إمارة أم القيوين بشكل مؤقت، بعد رصد تلوث بحري ناتج عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات وامتداده إلى سواحل الإمارة.


روائح في 3 إمارات ولا مخاطر صحية


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التلوث تسبب في انبعاث روائح شعر بها سكان إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، مؤكدة أنها لا تمثل أي مخاطر صحية على السكان.


احتواء وتطويق وعمليات تنظيف


وأشارت إلى أن الفرق المختصة باشرت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، احتواء التلوث وتطويق المناطق المتضررة وتنفيذ عمليات التنظيف والمعالجة، مع استمرار أعمال المسح البحري للتأكد من سلامة البيئة البحرية.

ودعت الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات وتجنب الصيد في المواقع المتأثرة، لافتة إلى أن قرار الإغلاق سيظل سارياً لحين الانتهاء من أعمال المعالجة وتقييم الوضع.

كما ناشدت الجمهور متابعة المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات، مؤكدة أنها ستوافي الرأي العام بالمستجدات أولاً بأول.

الإمارات إغلاق شواطيء أم القيوين تسرب نفطي

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