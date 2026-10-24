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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول إماراتي : حريصون على تعزيز الاستثمارات في قطاع الطيران المصري

الاستثمارات في قطاع الطيران المصري
الاستثمارات في قطاع الطيران المصري
أ ش أ

اكد نائب رئيس بعثة الأمارات بالقاهرة ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري عبدالباسط محمد المرزوقي أهمية تعزيز التعاون المشترك ودعم مسيرة التطوير المستمر والتكامل في مجال الطيران المدني، مؤكدا ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مقومات استراتيجية وبنية تحتية متطورة تجعلها وجهة استثمارية متميزة، وتوفر فرصاً واعدة لتوسيع نطاق التعاون والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك في الحلقة النقاشية عُقدت على هامش احتفالية طيران الإمارات بمناسبة مرور 40 عاماً على انطلاق أعمالها في مصر، بمشاركة ممثلين عن طيران الإمارات وفلاي دبي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطيران والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

وشدد " المرزوقى " على اهتمام الشركات الإماراتية بتعزيز حضورها وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصري الواعد، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين الشقيقين.

تناولت الحلقة النقاشية الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة المصرية، بما في ذلك التسهيلات الإجرائية والضريبية الهادفة إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة " المرزوقي " في هذا الحدث تأكيداً على حرص دولة الإمارات على دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

نائب رئيس بعثة الأمارات بالقاهرة رئيس القسم الاقتصادي عبدالباسط محمد المرزوقي

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