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بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث خفض التصعيد الإقليمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث خفض التصعيد الإقليمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بناء على تكليف من  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  وذلك في إسطنبول، بحضور وزراء خارجية دول الآلية الرباعية، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وزير خارجية تركيا، إلى جانب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك في ختام الاجتماعات التي استضافتها إسطنبول لبحث جهود خفض التصعيد الإقليمي.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تضمن استعراض المناقشات التي دارت خلال اجتماعات وزراء خارجية دول الآلية الوزارية الرباعية R4، وكذلك الاجتماعات الموسعة التي ضمت، إلى جانبهم، وزراء خارجية الدول الأوروبية الأربع E4 (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا)، بشأن التطورات المتصاعدة في المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد، حيث أكد الحضور أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية، وتكثيف التنسيق والتشاور الإقليمي والدولي بما يسهم في احتواء الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

تناول الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر مع الشركاء الدوليين لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى المزيد من الأزمات. وتحدث الوزير عن أهمية تأمين الملاحة في البحر الأسود، مشيراً إلى أن مصر تعد من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، مجدداً التأكيد علي موقف مصر الرافض لتهديد أمن الملاحة الدولية لما لذلك من تداعيات اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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