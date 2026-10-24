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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره الألمانى يبحثان الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة

وزير الخارجية ونظيره الألمانى
وزير الخارجية ونظيره الألمانى
أ ش أ

بحث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم /الجمعة/، مع "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك دول الرباعية (R4)، مع الدول الأوروبية الأربع (E4).

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي في عدد من المجالات، مشيراً إلى أن الوزير عبدالعاطي استعرض خلال اللقاء الفرص الكامنة بالسوق المصري، والتطلع لتعزيز تدفقات الاستثمارات الألمانية بما يعكس المستوي الذي بلغته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، وضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة.

كما حذر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع، مشيراً إلى تداعياته السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص التطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكداً رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها.

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية يوهان فاديفول

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