وزير الخارجية الأمريكي: لقد حان وقت إحداث تغيير إيجابي في كوبا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه قد حان الوقت لإحداث تغيير في كوبا حيث قال :" إلى كل من يسعى إلى إحداث تغيير إيجابي في كوبا لقد حان الوقت الآن".

وعبر صفحته الرسمية على منصة إكس أضاف روبيو قائلا : خيبة الأمل من الوعود الفاشلة، والفساد، والحياة المميزة للقلة القليلة فقط؛ استغلوا هذه الفرصة لخلق التغيير الذي تطمحون إليه من خلال شراكة سرية مع وكالة الاستخبارات المركزية.

تغريدة روبيو

وقبل قليل ؛ قد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتعامل مع الملف الكوبي فور الانتهاء من الحرب مع إيران، في تصريحات تعكس استمرار الضغوط الأمريكية على هافانا بالتزامن مع التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق أن واشنطن تتواصل مع كوبا، و ستتعامل مع الملف الإيراني أولًا، مشيرًا إلى أن بلاده قد تتوصل إلى اتفاق مع هافانا أو تتخذ إجراءات أخرى.