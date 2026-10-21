الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف الحصار والضغوط عن كوبا

طالبت الصين، اليوم /الأربعاء/، الولايات المتحدة بوقف فوري لحصارها وكافة أشكال الضغط ضد كوبا، والتوقف عن ما وصفته بانتهاك حق الشعب الكوبي في البقاء والتنمية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، خلال مؤتمر صحفي، إن الصين تعارض باستمرار إساءة استخدام الأدوات القضائية لممارسة الضغوط على كوبا، معربة عن دعم بكين بقوة في الدفاع عن سيادتها الوطنية ومقاومة التدخل الخارجي.. حسبما ذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وجاءت تصريحات ماو نينج، ردا على سؤال بشأن مذكرة توقيف أصدرها المدعي العام لولاية فلوريدا بحق الرئيس الكوبي السابق، راؤول كاسترو.

وكانت ولاية فلوريدا الأمريكية، قد أعلنت -أمس أول الاثنين- إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو بتهم ارتكاب جرائم قتل، مما يتقاطع مع لائحة اتهام فدرالية سبق الكشف عنها في شهر مايو الماضي.

وتتعلق التهم التي يُلاحق بها راؤول كاسترو (95 عاما) بإسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 تابعتين لمنظمة "إخوة الإنقاذ"، التي تساعد الكوبيين على الفرار إلى الولايات المتحدة عن طريق البحر.

وقال جيمس أوتماير -المدعي العام لولاية فلوريدا- في بيان: "أمر راؤول كاسترو بقتل أربعة أشخاص من فلوريدا بدم بارد، ولن تتوقف فلوريدا أبدا عن السعي لمحاسبة المسئولين عن تلك المؤامرة".

وفي بيان داعم لإجراءات ولاية فلوريدا، قال المدعي العام الفيدرالي جيسون ريدينج كينونيس: "نحن ملتزمون باتباع كل المسارات القانونية المتاحة للملاحقة القضائية من أجل تحقيق المساءلة، بما في ذلك إجراء ملاحقات قضائية متوازية على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولاية".

وأضاف المدعي الفيدرالي: "نحن فخورون بالوقوف إلى جانب فلوريدا في سعيها لتحقيق العدالة للأمريكيين الأربعة الذين قُتلوا في حادث إسقاط طائرتي منظمة "إخوة الإنقاذ" قبل نحو 30 عاما".