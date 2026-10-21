قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خارجية الاحتلال: تركيا تعمل على زعزعة استقرار منطقة شرق البحر الأبيض
ماكرون ينتقد ترامب بشدة: استغل ما يجري في فرنسا لصالح الانتخابات
الوزراء: مشروعات متكاملة لتعزيز الأمن المائي في مصر ومواجهة الفجوة المائية
احتجاجات أوروبا تتصاعد.. غلاء المعيشة وأزمة السكن يشعلان المواجهات مع الشرطة
مدبولي: الرئيس يعتزم الإعلان عن برنامج كبير يشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار ومشروعات لمتوسطي الدخل
أثناء الطابور الصباحي.. إصابة طالبتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
عيار 21 وصل 6280 جنيها .. أسعار الذهب اليوم في مصر
هتك عرض وتحرش.. رفض طلب رد هيئة المحكمة في قضية مؤسس بيت فاطم
غدًا.. قرعة كأس مصر تحدد مواجهات دور الـ32 حتى النهائي
بوتين: روسيا مستعدة لإرسال شحنات من الديزل إلى السوق الأمريكية
إسرائيل تعتقل مرشحا لعضوية الكونجرس الأمريكي في الضفة
التموين: 30 ألف بدال و8400 منفذ «جمعيتي» لتوفير السلع للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف الحصار والضغوط عن كوبا

الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف الحصار والضغوط عن كوبا
الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف الحصار والضغوط عن كوبا
أ ش أ

طالبت الصين، اليوم /الأربعاء/، الولايات المتحدة بوقف فوري لحصارها وكافة أشكال الضغط ضد كوبا، والتوقف عن ما وصفته بانتهاك حق الشعب الكوبي في البقاء والتنمية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، خلال مؤتمر صحفي، إن الصين تعارض باستمرار إساءة استخدام الأدوات القضائية لممارسة الضغوط على كوبا، معربة عن دعم بكين بقوة في الدفاع عن سيادتها الوطنية ومقاومة التدخل الخارجي.. حسبما ذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وجاءت تصريحات ماو نينج، ردا على سؤال بشأن مذكرة توقيف أصدرها المدعي العام لولاية فلوريدا بحق الرئيس الكوبي السابق، راؤول كاسترو.

وكانت ولاية فلوريدا الأمريكية، قد أعلنت -أمس أول الاثنين- إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو بتهم ارتكاب جرائم قتل، مما يتقاطع مع لائحة اتهام فدرالية سبق الكشف عنها في شهر مايو الماضي.

وتتعلق التهم التي يُلاحق بها راؤول كاسترو (95 عاما) بإسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 تابعتين لمنظمة "إخوة الإنقاذ"، التي تساعد الكوبيين على الفرار إلى الولايات المتحدة عن طريق البحر.

وقال جيمس أوتماير -المدعي العام لولاية فلوريدا- في بيان: "أمر راؤول كاسترو بقتل أربعة أشخاص من فلوريدا بدم بارد، ولن تتوقف فلوريدا أبدا عن السعي لمحاسبة المسئولين عن تلك المؤامرة".

وفي بيان داعم لإجراءات ولاية فلوريدا، قال المدعي العام الفيدرالي جيسون ريدينج كينونيس: "نحن ملتزمون باتباع كل المسارات القانونية المتاحة للملاحقة القضائية من أجل تحقيق المساءلة، بما في ذلك إجراء ملاحقات قضائية متوازية على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولاية".

وأضاف المدعي الفيدرالي: "نحن فخورون بالوقوف إلى جانب فلوريدا في سعيها لتحقيق العدالة للأمريكيين الأربعة الذين قُتلوا في حادث إسقاط طائرتي منظمة "إخوة الإنقاذ" قبل نحو 30 عاما".

الولايات المتحدة وقف فوري لحصارها وكافة أشكال الضغط ضد كوبا انتهاك حق الشعب الكوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة

بيراميدز

إعلامي: بيراميدز ماشي زي القطر السريع.. والأهلي لم يستعد مستواه المعهود رغم التحسن

ترشيحاتنا

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تريند الجزائر

صورة هزت السوشيال ميديا.. 5 تلاميذ يدفعون عربة شيخ قعيد| ما القصة؟

عمر مرموش

احتفال مؤلم.. عمر مرموش يفجر مفاجأة بعد هدفه الأول مع توتنهام

بالصور

تخطى المليون.. أمينة خليل تثير الجدل بسعر فستانها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

هنا شيحة بإطلالة سوداء على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد