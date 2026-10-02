قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: كفاءة منظومات النقل واللوجستيات جزءا أصيلا من الأمن الاقتصادي
نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: مصر احتلت المرتبة الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات للعام الرابع
بينهم مصريون.. ضبط 5 متهمين بالكويت استغلوا مشروعا خيريا لبيع التبرعات
الزمالك يتحرك لحل أزمة عبد الحميد معالي في المحكمة الرياضية الدولية
بوتين: أوروبا ستنهار من تلقاء نفسها
حسام موافي يكشف سبب الخمول وكثرة النوم ويحذر من قصور الغدة الدرقية
خلاف على قطعة أرض.. القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة
يتزعمها موظف بشركة للإتصالات.. القبض على عصابة تسرب بيانات العملاء
أعراضها متعددة والتشخيص يحتاج لفحص دقيق.. حسام موافي يحذر من الحمى الروماتيزمية
الكونغو تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا.. وجهود مستمرة لفحص المخالطين
عبد العاطي ومسعد بولس يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات ليبيا والسودان والقرن الأفريقي
باستثناء ماهان.. العراق: استئناف الرحلات لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحصار مستمر.. خفر السواحل الأمريكي يعترض سفينة محملة بالوقود متجهة إلى كوبا

خفر السواحل الأمريكي
خفر السواحل الأمريكي
القسم الخارجي

 أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم، أنه اعترض سفينة شحن كبيرة كانت تنقل وقودًا متجهًا إلى كوبا، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض حظر نفطي مشدد على الجزيرة، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وقال خفر السواحل إن السفينة، التي تحمل اسم جريس، أوقفت في 5 سبتمبر في البحر الكاريبي بين كوبا والمكسيك، بعدما كانت تستخدم أساليب لتجنب السلطات. 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن طول السفينة يبلغ 300 قدم، أي نحو 91 مترًا.

وقال خفر السواحل في بيان إن “جريس” كانت في طريقها إلى كوبا وهي تحمل وقودًا، ويُعتقد أنها كانت تستخدم أساليب شائعة بين السفن التابعة لما يُعرف بالأسطول المظلم.

وصعد فريق من خفر السواحل على متن السفينة ورافقها إلى المكسيك، حيث أكد فريق تفتيش تابع للبحرية المكسيكية وجود كميات كبيرة من الوقود في خزانات الاتزان بالسفينة وكانت السفينة تحمل عدة حاويات يُعتقد أنها تحتوي على وقود غير مشروع، حسب البيان.

وأعلنت إدارة ترامب صراحة أن هدفها هو تغيير الحكومة في كوبا. 

وأدى الحصار النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة في وقت سابق من العام إلى وضع البلاد تحت ضغوط شديدة، في ظل معاناتها من نقص الوقود وانقطاعات الكهرباء التي تفاقمت بسبب تدهور البنية التحتية.

وتوقفت شحنات النفط القادمة من موردي كوبا التقليديين، فنزويلا والمكسيك، بشكل مفاجئ بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير.

وتقوم سفن خفر السواحل الأمريكي بدوريات في المياه قبالة كوبا، فيما أدت العقوبات والتهديدات الأمريكية إلى إحجام ناقلات نفط عن الإبحار إلى الجزيرة.

وقال الأدميرال كيفن لوندي، قائد خفر السواحل الأمريكي، إن أعالي البحار ليست ملاذًا للخروج على القانون، مضيفًا أن الجهات التابعة للأسطول المظلم التي تستخدم أساليب خادعة للانخراط في أنشطة غير مشروعة لن تتمكن من الإفلات من العدالة.

ولم يوضح البيان كيف عرفت السلطات أن الوقود كان متجهًا إلى كوبا، كما لم يحدد كمية الوقود التي كانت السفينة غريس تحملها.

خفر السواحل الأمريكي سفينة محملة بالوقود كوبا حظر نفطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أضرار شرب الماء للرضع .. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

المغص الكلوي

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قشر الموز

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

بالصور

10 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد