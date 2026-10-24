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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني: مبادرة الحوكمة العالمية تكتسب أهمية متزايدة

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أمس الجمعة، أن مبادرة الحوكمة العالمية تكتسب أهمية متزايدة بعد مرور عام على طرحها، داعياً إلى بذل الجهود لتحويل رؤيتها إلى واقع.

وأوضح وانج - في كلمة رئيسية ألقاها خلال مراسم افتتاح منتدى الحوكمة العالمية (شيونجآن) 2026 في منطقة شيونجآن الجديدة بمقاطعة خبي شمالي الصين، أوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، طرح مبادرة الحوكمة العالمية، مقدماً بذلك حلاً لمعالجة عجز الحوكمة والعمل معاً على بناء مستقبل أفضل.

وأضاف أنه يتعين على الدول التمسك بشكل مشترك بالدور المركزي للأمم المتحدة، وتعزيز قدرة مجلس الأمن الدولي على الاستجابة السريعة، والاستجابة للشواغل المشروعة للدول النامية.

وقال وزير الخارجية الصيني إنه يتعين على الدول الكبرى أن تكون مثالا يُحتذى في التمسك بالمساواة والمصداقية والمبادئ الأخلاقية والتعاون، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإقامة عالم تتعايش فيه جميع الدول على نحو منسجم، وتزدهر فيه جميع الأمم في ظل التقدير المتبادل.

وأضاف أنه يتعين على جميع الأطراف الالتزام برؤية للأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وتسوية الخلافات والنزاعات بين الدول بالوسائل السلمية حفاظاً على السلام.

وشدد على أنه من المهم تعزيز تمثيل الجنوب العالمي وصوته في الشؤون الدولية، والمضي قدماً في إصلاح النظام المالي الدولي وفقاً للجدول الزمني وخارطة الطريق المتفق عليهما من قبل جميع الأطراف، وزيادة تمثيل الدول النامية في مجلس الأمن الدولي، وإفساح المجال كاملاً للدور المهم لآليات التعاون متعددة الأطراف الصاعدة، مثل مجموعة بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون.

وأكد وانج ضرورة تمسك جميع الدول بالنظام التجاري متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، وإبقاء التنمية في صميم الأجندة الدولية، والتنفيذ الكامل لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

ودعا وانج أيضاً إلى تحسين قواعد الحوكمة في المجالات الناشئة، وتحويل المجالات الرائدة الجديدة كالبحار العميقة والمناطق القطبية والفضاء الخارجي إلى ميادين للتعاون الدولي، والعمل على تطوير هيكل حوكمة للذكاء الاصطناعي قائم على توافق عام، في أقرب وقت.

ويُعقد المنتدى، الذي يستضيفه معهد الشعب الصيني للشؤون الخارجية، تحت عنوان: "إعادة بناء الثقة والتعاون: إصلاح وتحسين الحوكمة العالمية في عالم متغير".

حضر مراسم الافتتاح ما يقارب 400 مندوب من القطاعات الاستراتيجية والسياسية والأكاديمية والتجارية والإعلامية والشبابية من أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، من بينها الأمم المتحدة.

وزير الخارجية الصيني وانج يي الحوكمة العالمية

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