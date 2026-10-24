قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون تغيير.. سعر الذهب الآن
مدبولي: الرئيس السيسي تولى المسئولية في ظروف استثنائية.. والدولة لم تكن تتحمل الانتظار
استنفار أمني في إيطاليا.. الشرطة تنفذ 150 عملية تفتيش قبل احتجاجات مرتقبة
بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان لمناقشة هذه الملفات
الرئيس السيسي يشهد الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026
ميرتس يتهم روسيا بزعزعة استقرار ألمانيا.. ويحذر من تهديد يطول أوروبا
المتحدث باسم الخارجية: مذكرة تفاهم "فايز السراج" مع تركيا "حبر على ورق"
بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث خفض التصعيد الإقليمي
بالخطوات.. كيف تستعيد الصور المحذوفة بالخطأ من هاتف أندرويد؟
بث مباشر.. ختام فعاليات منتدى مصر بحضور الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: وعي الشعب المصري وتماسكه هو خط الدفاع الأول عن الوطن
الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميرتس يتهم روسيا بزعزعة استقرار ألمانيا.. ويحذر من تهديد يطول أوروبا

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس روسيا بالسعي إلى زعزعة استقرار ألمانيا، محذراً من تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه أوروبا، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الهجمات الإلكترونية ومحاولات استهداف البنية التحتية الحيوية.

وقال ميرتس، اليوم السبت، خلال مؤتمر لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحاكم في ميونيخ، إن الحرب الروسية على أوكرانيا أحدثت اضطراباً عميقاً في منظومة السلام الأوروبية.

وأضاف أن برلين تواجه تهديداً متزايداً، معتبراً أن موسكو تسعى يومياً إلى زعزعة استقرار البلاد.

وأكد المستشار الألماني أن التهديدات لم تعد مقتصرة على الأراضي الأوكرانية، مشيراً إلى رصد هجمات إلكترونية وأعمال تخريب ومحاولات استهداف منشآت حيوية في أنحاء أوروبا، فضلاً عن محاولات تستهدف استقرار المجتمعات الديمقراطية.

واستشهد ميرتس بالحادث الذي وقع في مطار لايبزيغ الألماني في 4 أغسطس، معتبراً أن هذه التطورات تمثل تهديداً للحريات والأمن، ومشدداً على أن بلاده تستثمر في تعزيز قدراتها للحفاظ على أمنها وحريتها.

وتأتي تصريحات ميرتس عقب تحذيرات أطلقها رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، مارتن ياغر، بشأن احتمالات انخراط ألمانيا في مواجهة عنيفة مع روسيا، في ظل تصاعد التوترات بين موسكو والعواصم الأوروبية.

وكان ياغر قد صرح، في 5 أكتوبر، أمام لجنة الاستخبارات البرلمانية، بأن المواجهة مع روسيا دخلت مرحلة جديدة وأكثر خطورة، مشيراً إلى أن محاولة استهداف طائرة شحن أوكرانية بطائرة مسيرة في لايبزيغ خلال أغسطس تمثل أحد الأمثلة على طبيعة التهديدات التي تواجهها ألمانيا.

وأضاف رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية أن روسيا تمثل، في الوقت الراهن، تهديداً مباشراً وشاملاً وملموساً لألمانيا، في تحذير يعكس تصاعد المخاوف الأمنية داخل المؤسسات الألمانية من تداعيات الصراع الروسي الأوكراني على أمن البلاد وأوروبا.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس روسيا ألمانيا زعزعة استقرار ألمانيا أوروبا الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

صحيفة سبورت الإسبانية: حمزة عبدالكريم قد يظهر في كلاسيكو ريال مدريد

صن داونز

يوم أسود على كرة القدم الجنوب أفريقية.. كايزر يلحق بــ صن داونز ويودع كأس الكونفدرالية

مودرن سبورت

الأهلي يستقر على استعارة مدافع مودرن سبورت في يناير| خاص

بالصور

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد