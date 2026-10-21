روسيا تعتقل مواطنا ألمانيا حارب إلى جانب أوكرانيا في 2025

أعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، اليوم الأربعاء، عن اعتقال مواطن ألماني يُشتبه بجمعه معلومات وقتاله كمرتزق ضمن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال بيان رسمي للجهاز الأمني الروسي، إن المعتقل خدم في صفوف الجيش الأوكراني بين عامي 2016 و2018 كقناص في وحدات الدفاع الإقليمي.

وعاد مجدداً في نوفمبر 2025 ليبرم عقداً لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه فرّ من الخدمة لاحقاً إثر عدم حصوله على المكافأة المالية الموعودة.

وأوضح الجهاز ، أنه يجرى الإعداد لفتح قضية جنائية بحق الموقوف بموجب المادة 359 (الاسترزاق) من قانون العقوبات الروسي، مشيراً إلى أنه شارك سابقاً في أعمال قتالية في كل من أفغانستان وسوريا والصومال.