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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
أسماء عبد الحفيظ

يعتاد بعض الأشخاص حبس العطس عند الشعور به، سواء لتجنب الإزعاج في الأماكن العامة أو أثناء العمل، لكن هذه العادة قد لا تكون آمنة كما يعتقد البعض، فالعطس رد فعل طبيعي يساعد الجسم على طرد المهيجات من الأنف، مثل الغبار وحبوب اللقاح وبعض الجسيمات العالقة في الهواء.

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

وعند محاولة منع العطس بالقوة، خاصة بإغلاق الأنف والفم معًا، قد يتعرض الجهاز التنفسي لضغط مفاجئ، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه العادة على الجسم والمخاطر المحتملة لها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

1. ارتفاع الضغط داخل الجهاز التنفسي

  • أثناء العطس، يندفع الهواء بسرعة كبيرة من الجهاز التنفسي إلى الخارج. وعندما يحاول الشخص منع هذا الاندفاع بإغلاق فتحتي الأنف والفم، قد يرتفع الضغط داخل الممرات الهوائية بصورة مفاجئة.
  • وقد يؤدي ذلك إلى انتقال الضغط إلى مناطق أخرى، بما في ذلك الأذن الوسطى والجيوب الأنفية، بدلًا من خروج الهواء بصورة طبيعية.

2. الشعور بألم في الأذن

  • تتصل الأذن الوسطى بالجزء الخلفي من الأنف والبلعوم عبر قناة استاكيوس، التي تساعد على معادلة الضغط داخل الأذن.
  • وعند حبس العطس بالقوة، قد يتغير الضغط بصورة مفاجئة، ما قد يسبب ألمًا أو إحساسًا بالامتلاء داخل الأذن. وفي حالات نادرة، قد تحدث إصابات أكثر خطورة، خاصة عند إغلاق الأنف والفم بإحكام.

3. زيادة الضغط على الجيوب الأنفية

  • قد يؤدي منع العطس إلى احتباس جزء من الضغط الناتج عن اندفاع الهواء، وهو ما قد يسبب شعورًا بعدم الراحة في الأنف أو الوجه.
  • ومع ذلك، لا يعني حبس العطس مرة واحدة بالضرورة حدوث التهاب في الجيوب الأنفية أو الإصابة بمشكلة صحية، لكن الأفضل عدم مقاومة العطس بالقوة.

4. احتمال حدوث إصابات نادرة في الحلق

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
  • من أخطر المضاعفات التي وردت في التقارير الطبية حدوث تمزق في بعض أنسجة الحلق نتيجة حبس العطس مع إغلاق الأنف والفم، وهي حالة نادرة للغاية لكنها قد تكون خطيرة.
  • وقد تظهر أعراض مثل ألم شديد ومفاجئ في الحلق أو الرقبة، وصعوبة في البلع، وتغير الصوت، أو تورم الرقبة.
  • وفي حالات نادرة جدًا، سُجلت إصابات في الأذن أو الجهاز التنفسي مرتبطة بحبس العطس بعنف، لذلك لا يُنصح بمحاولة منعه عن طريق إغلاق الأنف والفم معًا.

5. عدم التخلص من المهيجات بصورة طبيعية

  • يعد العطس إحدى وسائل الجسم للتخلص من المهيجات الموجودة داخل الأنف. وعند منعه، قد لا يتم طرد هذه المهيجات بالطريقة الطبيعية، وقد يستمر الإحساس بالرغبة في العطس.
  • لكن حبس العطس لا يعني بالضرورة أن المهيجات ستنتقل إلى الرئتين أو تسبب عدوى، كما أنه لا يؤدي تلقائيًا إلى الإصابة بمرض.

هل حبس العطس يسبب انفجار الأوعية الدموية في المخ؟

  • تنتشر معلومات عن أن حبس العطس قد يؤدي إلى انفجار الأوعية الدموية في المخ، لكن هذا ليس من المضاعفات المعتادة أو المثبتة على أنه نتيجة متوقعة لهذه العادة.
  • ومع ذلك، فإن منع العطس بالقوة قد يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الضغط داخل بعض أجزاء الجسم، وقد ارتبط في حالات نادرة بإصابات خطيرة في الأنسجة والأوعية الدموية.
  • لذلك، لا ينبغي المبالغة في تصوير الخطر، لكن من الأفضل تجنب حبس العطس بعنف.

الطريقة الصحيحة للتعامل مع العطس

  • لتقليل الإزعاج والمساعدة على حماية الآخرين من الرذاذ التنفسي، ينصح باتباع الخطوات التالية:
  • اتركي العطس يخرج بصورة طبيعية بدلًا من إغلاق الأنف والفم معًا.
  • غطي الأنف والفم بمنديل ورقي، ثم تخلصي منه بعد الاستخدام.
  • إذا لم يتوفر منديل، اعطسي في ثنية المرفق بدلًا من اليدين.
  • اغسلي يديك بعد العطس، خاصة إذا كنت تعانين من أعراض البرد.
  • إذا كنت في مكان عام، حاولي الابتعاد قليلًا عن الآخرين وتجنبي توجيه العطس نحوهم.

متى يجب استشارة الطبيب بعد حبس العطس؟

إذا حدث حبس للعطس بالقوة ثم ظهر ألم شديد أو مستمر في الأذن أو الحلق أو الرقبة، فمن الأفضل طلب تقييم طبي عاجل. كما تستدعي صعوبة التنفس أو البلع، أو تورم الرقبة، أو تغير الصوت بصورة مفاجئة، التوجه إلى الطوارئ.

العطس ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس زيادة الضغط على الجيوب الأنفية احتمال حدوث إصابات نادرة في الحلق

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