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لماذا تخشى إسرائيل مفاجأة قبل الانتخابات في 27 أكتوبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لماذا تخشى إسرائيل مفاجأة قبل الانتخابات في 27 أكتوبر

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على

قالت صحف  عبرية، إن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، وجّه بأن يصعّد الجيش ضغوطه على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ليبلغ متوسط عمليات الإحباط ما بين اثنين وثلاثة قادة ميدانيين وعناصر يومياً.

وأفاد مصدر أمني بأن حماس تواصل مراقبة الانتخابات عن كثب، وأن المؤسسة الأمنية تدرك اهتمام الحركة بالحملة الانتخابية وتأثيرها المحتمل على ما سيحدث لاحقاً. 

وأضاف المصدر: "لا توجد معلومات استخباراتية محددة حول إجراء معين، لكننا لا نغامر"، مشيراً إلى استمرار حماس في إعادة بناء جناحها العسكري.

وزار رئيس الأركان إيال زامير قطاع غزة أمس الثلاثاء، وتحدث عن التوتر العام الذي يسبق الانتخابات، قائلاً إن الهدف هو "إحباط أي تهديد، وتمكين إجراء الانتخابات الديمقراطية دون أي تأثير خارجي".

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية سُجّل انخفاض في عدد عمليات الاغتيال بسبب ثغرات استخباراتية، وليس نتيجة تعليمات من القيادات.

  كما حذرت مصادر أمنية من عمليات تسلل نحو المواقع الحدودية وعلى طول السياج الرملي على الحدود الدولية، على غرار ما حدث في 7 أكتوبر 2023، وإن على نحو أقل كثافة وجرأة، ضمن سعي حماس وفق التقديرات الأمنية العبرية، إلى الإخلال بالنظام العام داخل إسرائيل.

صحف الجيش حماس ميدانيين المؤسسة الأمنية بالحملة الانتخابية

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