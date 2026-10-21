حبس المتهم بقتل شقيقه الأصغر في قرية بقيرة ببنها

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل شقيقه الأصغر في قرية بقيرة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات متكررة، انتهت بتوجيه المتهم طعنة نافذة لشقيقه أودت بحياته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بمصرع شاب إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض على يد شقيقه بدائرة المركز.



وبالفحص وإجراء التحريات، تبين نشوب مشادة كلامية بين الشقيقين داخل القرية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي على خلفية خلافات سابقة بينهما، قبل أن يستل الشقيق الأكبر سلاحًا أبيض ويوجه طعنة إلى شقيقه الأصغر، ليسقط غارقًا في دمائه ويلقى مصرعه متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبإرشاده جرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.