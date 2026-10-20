السيطرة على حريق بمحول كهرباء بالطريق الزراعي بالقليوبية

شهد الطريق الزراعي السريع بمحافظة القليوبية نشوب حريق بمحول كهرباء جهد 66 ك.ف، في المسافة الواقعة بين مدينتي قها وسنديون، فيما نجحت الجهود الذاتية في التعامل مع النيران والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، دون تأثر حركة المرور أو انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقتين.



وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القليوبية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في محول الكهرباء الواقع على الطريق الزراعي السريع، بالقرب من نطاق مدينتي قها وسنديون، وعلى الفور جرى التعامل مع الواقعة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها أو تفاقم آثارها.

وأوضحت غرفة العمليات أن جهود التعامل مع الحريق أسفرت عن إخماد النيران ومحاصرتها بشكل نهائي قبل تفاقمها، مؤكدة نجاح التدخل السريع في احتواء الموقف، والحد من احتمالات امتداد الحريق إلى المناطق المحيطة بالمحول.

وأكدت غرفة العمليات المركزية أن الواقعة لم تؤثر على استقرار التيار الكهربائي، حيث استمرت الشبكة الكهربائية المغذية لمدينتي قها وسنديون في العمل بصورة طبيعية، دون تسجيل أي انقطاع في الكهرباء نتيجة الحريق، مع استمرار انتظام الخدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالحالة المرورية، أشارت المعلومات الواردة إلى انتظام حركة السيارات على الطريق الزراعي السريع في الاتجاهين، دون وجود معوقات مرورية ناتجة عن الحريق، بما يسمح باستمرار حركة الانتقال بصورة طبيعية.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من سلامة الموقع، والحفاظ على انتظام التغذية الكهربائية، وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المحيطة بموقع الحريق.