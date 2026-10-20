بسبب خلافات عائلية.. القبض على شخصين تشاجرا بسلاح أبيض بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بإستخدام سلاح نارى بالقليوبية .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بين شخصين أحدهما يحمل "سلاح نارى" لوجود خلافات عائلية بينهما قاما على إثرها بتبادل التعدى على بعضهما بالسب والضرب وقيام أحدهما بإشهار سلاح نارى "دون حدوث إصابات".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ( عاطلين – مقيمان بدائرة القسم) ، وضُبط بحوزة أحدهما ( السلاح النارى المستخدم فى التعدى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.