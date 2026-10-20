المرور يضبط 96 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

خلال 24 ساعة من ضبط (96396) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1044) سائق تبين إيجابية عدد (41) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (481) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (168) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالى (8) أحكام كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





