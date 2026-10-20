محافظ القليوبية يبحث طرح خطوط سير جديدة بموقف شبين القناطر وزيادة أعداد سيارات الأجرة على الخطوط القائمة

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مجلس إدارة مشروع المواقف، و رضا عويس، مدير مشروع المواقف، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنظيم العمل بمواقف السيارات، وتطوير منظومة النقل بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق الانضباط في حركة سيارات الأجرة.

وبحث الاجتماع الإجراءات القانونية اللازمة لطرح خطوط سير جديدة بموقف شبين القناطر، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتيسير انتقالاتهم، مع اتخاذ الإجراءات المنظمة لضمان تشغيل الخطوط وفقًا للقواعد المعمول بها.

كما تناول الاجتماع دراسة زيادة أعداد السيارات العاملة على الخطوط القائمة بموقف شبين القناطر، من خلال فتح تراخيص جديدة لسيارات الأجرة، بما يساعد على تحقيق التوازن بين أعداد السيارات وحجم الطلب على الخدمة، وتيسير انتقال المواطنين وتحسين انتظام حركة النقل.



وأكد محافظ القليوبية ضرورة التنبيه على أصحاب السيارات المتغيبة عن العمل بمواقفها بضرورة التوجه إلى إدارة مشروع المواقف لتقنين أوضاعهم، وتحديد خطوط سيرهم الفعلية بما يتوافق مع طبيعة عملهم على أرض الواقع، مع الالتزام بالتراخيص وخطوط السير المعتمدة.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن تطوير منظومة المواقف يأتي في إطار الحرص على تحسين مستوى خدمات النقل المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل انتقال كافية ومنتظمة تلبي احتياجاتهم اليومية، مع تحقيق الانضباط داخل المواقف والالتزام بخطوط السير المقررة.

ووجّه المحافظ بمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لزيادة كفاءة التشغيل، وسرعة التعامل مع أي معوقات تؤثر على انتظام الخدمة، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

كما أكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين عن توفيق أوضاعهم، بما يضمن الانضباط داخل المواقف وانتظام تشغيل الخطوط، ويعزز كفاءة منظومة النقل وخدمة المواطنين بالمحافظة.