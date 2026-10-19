السيطرة على حريق داخل ورشة أخشاب بميت حلفا في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب في مخلفات أخشاب داخل ورشة بمنطقة ميت حلفا، التابعة لمركز قليوب، وذلك بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.



وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بنشوب حريق داخل ورشة أخشاب بمنطقة ميت حلفا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للتعامل مع النيران ومحاصرتها.



ونجحت القوات في السيطرة على الحريق، فيما يجري الوقوف على أسباب وملابسات اندلاعه، وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عنه، والتأكد من عدم امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.