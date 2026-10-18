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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين القليوبية يضبط 240 كيلو جبن غير صالح للاستهلاك و11 كيلو من ثاني أكسيد التيتانيوم بالعبور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، حملة رقابية مكبرة بمدينة العبور، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة ومدير المديرية، وبمشاركة إدارة التجارة الداخلية بالمديرية وإدارة تموين الخانكة، أسفرت عن تحرير 7 محاضر للمخالفين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 180 كيلو جرامًا من الجبن الأبيض القديم منتهي الصلاحية، و60 كيلو جرامًا من الجبن الرومي ظهرت عليها علامات العفن، داخل معمل ألبان بمنطقة سنتر الحجاز.
كما تمكنت الحملة من ضبط 11 كيلو جرامًا من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل محل للعصائر، لاستخدامها في الغش التجاري، إلى جانب استخدام علامة تجارية مملوكة للغير.


وشملت نتائج الحملة تحرير محضر لمخبز إفرنجي لعدم الإعلان عن أسعار وأوزان الخبز الفينو، ومحضرين لمحل عصائر وسوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محضر لمطعم شاورما لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود ترخيص، ومحضر لمطعم فول وطعمية لعدم الإعلان عن الأسعار.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، للتصدي لممارسات الغش التجاري، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك، وضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التموين حملة رقابية العبور

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