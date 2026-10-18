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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بميت راضي يومي 19 و20 أكتوبر

قافلة طبية
قافلة طبية
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تنظيم قافلة طبية مجانية بمركز شباب ميت راضي، التابع للإدارة الصحية ببنها، يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2026، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقرى والعزب المجاورة.


وتُقام القافلة تحت رعاية الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي، وباشراف الدكتورة نشوى سنوسي، منسق القوافل، وذلك في إطار جهود المديرية لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية بالقرب من محل إقامتهم.

وتشمل القافلة الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتوفير خدمات المعامل والأشعة، إلى جانب الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وتقديم العلاج بالمجان، وإعداد التقارير الطبية اللازمة للعلاج على نفقة الدولة وفقًا للضوابط المنظمة.

الوعي الصحى


كما تتضمن القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحي والتوعية بالعادات الصحية السليمة، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، فضلًا عن إتاحة خدمات الكشف باستخدام الرقم القومي، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات المقدمة.

ودعت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أهالي ميت راضي والقرى والعزب المجاورة إلى التوجه لمركز الشباب خلال يومي انعقاد القافلة، للاستفادة من الخدمات الطبية والتشخيصية المجانية التي تقدمها.

القليوبية قافلة طبية مديرية الصحة محافظة القليوبية الكشف الطبي

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