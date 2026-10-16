استغاثة ممرض بطوخ لإنقاذ زوجته بالعناية المركزة.. وصحة القليوبية تنقلها لـ بنها الجامعي

أطلق ممرض بمستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية استغاثة عاجلة عبر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طالب خلالها بالتدخل لإنقاذ حياة زوجته، التي تعمل ممرضة بوزارة الصحة، عقب تعرضها لأزمة صحية طارئة استدعت نقلها إلى العناية المركزة، مؤكدًا حاجتها إلى جراحة قلب مفتوح وتوفير الدم اللازم لحالتها.



وأوضح الممرض، خلال استغاثته، أنه وزوجته يعملان بوزارة الصحة ومستشفى طوخ المركزي منذ نحو 30 عامًا، مناشدًا وزير الصحة والسكان والدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، التدخل العاجل لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لزوجته ومساعدتها في إجراء الجراحة المطلوبة.



وأعرب الممرض عن استيائه مما وصفه بالتقصير في التعامل مع حالة زوجته، متهمًا إدارة المستشفى ومديرة الإدارة الصحية بعدم تقديم الدعم والرعاية اللازمين لها، وفقًا لما ذكره في الفيديو المتداول.



من جانبه، أكد مصدر بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية أنه فور علم مسؤولي المديرية بالواقعة، جرى التحرك والتنسيق مع مستشفى بنها الجامعي لنقل المريضة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لها.



وأضاف المصدر أن المريضة تتلقى العلاج بالمستشفى في إطار منظومة التأمين الصحي، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع حالتها.



وأشار المصدر إلى وجود خلاف بين زوج المريضة ومدير الإدارة الصحية بطوخ، موضحًا أن هذا الخلاف، بحسب قوله، لا يؤثر على توفير العلاج للمريضة أو توقيت تقديم الرعاية الطبية لها.

وتأتي الاستغاثة وسط مطالبات بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة للمريضة، ومتابعة حالتها الصحية لضمان حصولها على العلاج المطلوب.