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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة القليوبية تنعى الصيدلانية إسراء بنداري بمستشفى حميات بنها

المتوفية
المتوفية
إبراهيم الهواري

خيّم الحزن على زملاء الدكتورة إسراء جمال بنداري، الصيدلانية بمستشفى حميات بنها بمحافظة القليوبية، عقب وفاتها، حيث تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى سرادق عزاء، وحرص عدد كبير من زملائها ومحبيها على نعيها بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرتها الطيبة وأخلاقها الحسنة.


ووصف زملاء الفقيدة الراحلة بأنها كانت بشوشة الوجه، مخلصة في عملها، وطيبة القلب، مؤكدين أنها تركت أثرًا طيبًا في نفوس كل من تعامل معها، وأن رحيلها خلّف حالة من الحزن بين زملائها وكل من عرفها.
وتداول زملاؤها كلمات النعي والدعاء لها، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبها، نعت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية الفقيدة، حيث تقدم الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتورة فيفيان هنري، مدير عام الصيدلة بالمديرية، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وزملائها.
ودعت قيادات المديرية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمته من عمل وعطاء في ميزان حسناتها، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

القليوبية محافظة القليوبية مستشفى حميات بنها بنهل وفاة صيدلانية

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