غلق كوبرى ميت عاصم بالقليوبية من الاتجاهين لحين التأكد من سلامته

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد كوبري قرية ميت عاصم، ومتابعة حالته والوقوف على الإجراءات اللازمة لتأمينه، في إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة التعامل مع أي مخاطر قد تهدد سلامة المواطنين.



ووجّه محافظ القليوبية بغلق مدخلي الكوبري من الناحيتين، ومنع المرور عليه لحين الانتهاء من المعاينة والتقييم الفني والهندسي والتأكد من سلامته الإنشائية، مع اتخاذ التحويلات المرورية اللازمة وتوفير مسارات بديلة وآمنة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



وأكد المحافظ ضرورة التنسيق العاجل بين الجهات المعنية لإجراء المعاينات الفنية والهندسية اللازمة، وتحديد أسباب التآكل ومدى تأثيره على السلامة الإنشائية للكوبري، وإعداد تقرير فني شامل يتضمن الإجراءات المطلوبة وأعمال الإصلاح أو الإحلال والتدعيم المقترحة، وفقًا لنتائج المعاينة.



وشدد حسام عبد الفتاح على استمرار المتابعة الميدانية، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمنع المرور على الأجزاء المتضررة لحين التأكد من سلامتها، مع التأكد من وضوح التحويلات المرورية وتيسير حركة المواطنين عبر المسارات البديلة.



وتأتي الجولة في إطار توجيهات محافظ القليوبية بتكثيف المتابعة الميدانية للمرافق والمنشآت الخدمية، وسرعة الاستجابة للمشكلات الطارئة، ووضع سلامة المواطنين على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.