بدء تلقي طلبات المشاركة في مبادرة "فرحة مصر" بمديرية التضامن بالقليوبية

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، في استقبال طلبات المتقدمين لمبادرة "فرحة مصر"، في نسختها الثانية، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

وتستهدف المبادرة دعم وتجهيز 8000 عريس وعروسة من الأسر الأولى بالرعاية التي تتوافر فيها الشروط الخاصة بالمبادرة.

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية في بيان لها أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للمبادرة تتضمن عقد القران أو محضر نصف إكليل، كما أنه لم يسبق لأحد الطرفين أن شارك بمبادرة مماثلة أو حصل على أجهزة أو مساعدات من قبل جمعية أخرى، وموافقة العريس والعروسة معا، وإحضار صورة بطاقة العروس والعريس.

وأشارت المديرية إلى أنه حال انطباق الشروط على المتقدمين سيتم تسليمهم 6 أجهزة كهربائية، وهي "بوتاجاز، وغسالة، وثلاجة، ومكواة، ومروحة، وشاشة"، حيث ان التسجيل مفتوح الآن عبر المنصة الإلكترونية https://farhetmasr.csf.eg، وفق معايير الاستحقاق المعلنة.

وتأتي المبادرة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".