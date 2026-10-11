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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نقل 11 مصابا في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الزراعي إلى مستشفى قها بالقليوبية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
إبراهيم الهواري

استقبل مستشفى قها بمحافظة القليوبية ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة أجرة مع سيارة ربع نقل أعلى كوبري قها بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.


وجرى إيداع جثماني المتوفيين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال ذوي المتوفيين.
وشهد أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية بطريق مصر إسكندرية الزراعي حادث تصادم بين سيارة أجرة وسيارة ربع نقل، أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 11 شخصًا، وجرى نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ربع نقل أعلى كوبري قها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.
وأسفر الحادث عن سقوط ضحايا ومصابين بلغ عددهم 13 شخصًا، فيما يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات التصادم.
وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية مستشفى قها كوبري قها قها

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