ضبط شخص بالقليوبية لقيامه بالترويج لبيع أسلحة بيضاء على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طالب بمحافظة القليوبية؛ لقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام شخص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه؛ تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، كما تبين عدم حيازته أسلحة بيضاء.

وبمواجهته؛ أقر بإدارة الصفحة المشار إليها، ونشر صور لأسلحة بيضاء «قبضة حديدية» من خلالها؛ للنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الشراء، موضحًا أنه عقب تحصله على مبالغ مالية منهم، يقوم بغلق هاتفه.

واتُخذت الإجراءات القانونية.