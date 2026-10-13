مصرع شاب أثناء عمله بتوصيل الطلبات بحادث تصادم في شبين القناطر بالقليوبية

لقى الشاب أحمد ناصر مصرعه إثر حادث تصادم وقع بطريق كفر الدير، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء عمله في توصيل الطلبات «دليفري»، وجرى نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بطريق كفر الدير في شبين القناطر، أسفر عن مصرع الشاب أحمد ناصر، الذي كان يعمل في توصيل الطلبات.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، واستكمال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى.