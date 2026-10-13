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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على لص سرق هاتف محمول من داخل مسجد بالقليوبية.. وهذه عقوبته

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الاشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر حال تواجدهما بأحد المساجد بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 5/ الجارى حال نومه بالمسجد المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى هاتف محمول سرقة هاتف محمول القليوبية

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