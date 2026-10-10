ضبط سائق ميكروباص بالإسكندرية لاعتدائه على فتاة بسلاح أبيض وسرقة هاتفها المحمول

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتهديدها والتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابتها بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من الشاكية (عامله بمصنع "مصابه بجرح قطعى بالوجه" - مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت بأنه حال إستقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم وعقب نزول مستقلى السيارة قام قائده بإشهار "سلاح أبيض" والتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها وسرقة هاتفها المحمول فقامت بالإستغاثه بالمارة وتمكنت من إستعادة الهاتف منه وإنصرفت.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".