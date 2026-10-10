ضبط 4 أشخاص غسـلوا 150 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية

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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للعديد من الشركات وطرحها بالأسواق.

وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها بـ(150مليون جنيه).