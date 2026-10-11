تنفاصيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالسلام

قررت محكمة جنح القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة السلام لـ 18 أكتوبر .

تفاصيل القضية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من كشف منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام شخصين بسرقة هاتف محمول من مواطن.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد الشخصين الظاهرين بالصور. وتبين أنهما عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وضُبط بحوزة أحدهما دراجة نارية “سارية التراخيص”.

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، وأن الدراجة النارية هي وسيلتهما في السرقة، مشيرين إلى أنهما أنفقا المبالغ المالية من بيع متحصلات السرقة على شراء وتعاطي المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.