ضبط 900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية،900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمركز السنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات تموينية



وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية من إدارة تموين مركز السنطة تحت إشراف مدير الإدارة، من ضبط 900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع غير مرخص بمركز السنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ردع مخالفين

وتحريزها ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

محاضر وغرامات فورية



وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين، مشددًا على أن الرقابة اليومية تمثل أحد أهم أدوات حماية المستهلك، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو فاسدة.