قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: «الحظ» سلاح الزمالك الأهم أمام الأهلي في «القمة».. والأحمر أفضل فنيًا
طلب إحاطة لضبط أسعار المستشفيات الخاصة ووقف المغالاة في فواتير العلاج
تعاون اقتصادي ودفاعي وتعليمي.. مصر وإندونيسيا تعززان الشراكة الاستراتيجية
حضور بارز لمسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر في قمة الأهلي والزمالك رقم 133
الرئيس السيسي في منشور على صفحته: نعتز بالروابط التاريخية مع إندونيسيا ونتطلع للشراكة بما يحقق طموحات الشعبين
كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل القمة 133.. ماذا فعل عموتة لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك؟
رشوة وإساءة الأمانة.. نتنياهو يعود إلى المحكمة مجددا في قضايا فساد تقوده للسجن
ننشر نص البيان المشترك لقمة مصر وإندونيسيا في جاكرتا
القبض على 10 أشخاص متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة
الرئيس السيسي من إندونيسيا: استهداف 5 مليارات دولار تبادلاً تجارياً بحلول 2030.. والنيل مسألة وجود لا تهاون فيها
أزمة صحية تضرب هجوم الزمالك قبل القمة أمام الأهلي.. موقف عدي الدباغ يحسمه الجهاز الطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لمواجهة عصابات الاحتيال المصرفي الإلكتروني وحماية مدخرات المواطنين من السرقة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تصاعد مخاطر الاحتيال المصرفي الإلكتروني وانتشار الصفحات الوهمية والإعلانات والرسائل المزيفة التي تستهدف المواطنين، من خلال عروض الجوائز والمسابقات الوهمية، بهدف الاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمصرفية وسرقة أموالهم.

مؤكداً أن تنامي هذه الممارسات الإجرامية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين المالي والرقمي، خاصة مع تطور أساليب المحتالين وقدرتهم على تقليد المواقع والصفحات الرسمية للبنوك واستخدام شعاراتها وأسمائها في إعلانات مضللة يصعب على غير المتخصصين اكتشاف حقيقتها، الأمر الذي يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا يتجاوز الاكتفاء بالتحذيرات التقليدية إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستجابة السريعة.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : إلى متى تظل أموال المواطنين وبياناتهم المصرفية عرضة للاستهداف الإلكتروني دون وجود آلية وطنية موحدة وسريعة للتعامل مع هذه الجرائم؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك وشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي لرصد الصفحات الاحتيالية وإغلاقها قبل وقوع الضحايا؟ مطالباً بالكشف عن خطة إنشاء منظومة إنذار مبكر تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الإعلانات والحسابات التي تنتحل الصفة المصرفية، متسائلًا عن إمكانية إطلاق رقم موحد لتلقي بلاغات الاحتيال الإلكتروني، وتحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للبلاغات، مع وضع آليات قانونية تتيح سرعة وقف التحويلات المشبوهة وحماية الأموال قبل خروجها من الحسابات.

كما تساءل " زين الدين " قائلاً : لماذا لا تُلزم الجهات المعنية البنوك وشركات الاتصالات ومنصات التواصل بإنشاء نظام إلكتروني مشترك لتبادل الإنذارات بشأن محاولات الاحتيال فور اكتشافها؟ هل توجد آلية لاسترداد الأموال المحولة نتيجة الاحتيال بسرعة، وتحديد المسؤوليات والإجراءات التي تضمن حماية المتضررين؟وما خطة الحكومة لتأمين كبار السن وأصحاب المعاشات والفئات الأقل خبرة بالتكنولوجيا من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم؟وهل تعتزم الحكومة إنشاء قاعدة بيانات وطنية للحسابات والصفحات الاحتيالية، مع إعلان نتائج المواجهة دوريًا وقياس سرعة الاستجابة للبلاغات؟ مشدداً على أن حماية مدخرات المواطنين مسؤولية وطنية لا تحتمل التأخير.

وطالب بتكثيف التوعية الرقمية، وتشديد الملاحقة القانونية للمحتالين، وتطوير أدوات الرقابة والاستجابة، بما يعزز الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية ويحمي الاقتصاد الوطني من تداعيات الجرائم الإلكترونية.

طلب إحاطة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الاحتيال المصرفي الإلكتروني المسابقات الوهمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

عزاء نصر ابراهيم

إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

ترشيحاتنا

قافلة طبية بالبحيرة

قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الحدين في كوم حمادة بالبحيرة

محافظة البحيرة

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة بالبحيرة

غلق مدرسة مخالفة

حي الهرم يصادر محتويات مدرسة وبيتش باجي بطريق المنصورية وكفر الجبل| شاهد

بالصور

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد