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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لمواجهة اختناقات الطالبية والعمرانية وإنهاء فوضى السرفيس والتوك توك بالجيزة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية بمحافظة الجيزة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب بشأن استمرار أزمة التكدس والاختناقات المرورية بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بدائرة الطالبية والعمرانية، وما تسببه من معاناة يومية للمواطنين، وتأخير مصالحهم، وزيادة أعباء التنقل، خاصة في أوقات الذروة.

وأكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بزيادة أعداد السيارات، وإنما أصبحت نتيجة تراكم مجموعة من العوامل، في مقدمتها المواقف العشوائية، والانتظار الخاطئ، وإشغالات الطرق، وعدم انضباط حركة سيارات السرفيس، إلى جانب انتشار التوك توك في بعض المناطق دون تنظيم واضح لمساراته، وهو ما يتطلب خطة متكاملة بدلاً من التعامل مع كل أزمة بصورة منفردة.

وطالب «عبد الحميد» الحكومة والأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بوضع خطة عاجلة لإعادة تنظيم الحركة المرورية داخل الطالبية والعمرانية، بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الداخلية والجهات المسؤولة عن النقل، مع تحديد النقاط الأكثر تكدساً ووضع حلول مناسبة لكل محور مقترحاً 4 آليات رئيسية لحل الأزمة وهى:

أولاً: إعداد خريطة مرورية رقمية لمناطق الاختناق، تتضمن تحديد أوقات الذروة والمواقع الأكثر تكدساً، والاستفادة منها في إعادة توزيع الحركة وتحديد نقاط الانتظار.

ثانياً: إنشاء مواقف رسمية صغيرة ومنظمة لسيارات السرفيس بدلاً من الانتظار العشوائي، مع تحديد خطوط السير ومواعيد التحميل والتفريغ، وتطبيق رقابة صارمة على المخالفين.

ثالثاً: وضع منظومة واضحة لتنظيم حركة التوك توك، من خلال تحديد المسارات والمناطق المسموح بها ومنع دخوله إلى المحاور الرئيسية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

رابعاً: إطلاق خطة لإزالة الإشغالات والانتظار المخالف من الشوارع الحيوية، بالتوازي مع تحسين الربط بين المناطق السكنية ومحاور النقل الجماعي، بما يقلل الاعتماد على السيارات الخاصة ويخفف الضغط على الطرق.

وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على أن حل أزمة المرور في الطالبية والعمرانية يجب أن تتحول إلى خطة مستدامة قابلة للقياس، لا تقتصر على الحملات المؤقتة، مؤكداً أن انسيابية الحركة المرورية أصبحت جزءاً أساسياً من جودة الحياة وحق المواطن في الوصول إلى عمله ومسكنه وخدماته بأمان وفي أقل وقت ممكن.

طلب إحاطة التكدس الاختناقات المرورية المحاور الرئيسية الشوارع

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