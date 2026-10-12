ضبط 2 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية بالقليوبية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من ضبط والتحفظ على 2 طن من مقطعات اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تفتيشية مكثفة بمركز ومدينة القناطر الخيرية، في إطار جهود إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة مسؤولي المجازر وتفتيش اللحوم وهيئة سلامة الغذاء، حيث جرى ضبط الكميات المخالفة والتحفظ عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بشأن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وتأتي هذه الحملات في إطار استمرار جهود الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لمحاولات تداول المنتجات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.