ارتفاع ضحايا حادث الطريق الزراعي السريع بالقليوبية إلى 5 وفيات و12 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التصادم الذي وقع على الطريق الزراعي السريع بمحافظة القليوبية، إلى 5 وفيات و12 مصابًا؛ إثر حادث مروري مروع شهدته المنطقة، وسط تحركات للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان الحادث قد وقع أعلى كوبري قها على طريق مصر إسكندرية الزراعي، إثر تصادم سيارة أجرة مع أخرى ربع نقل، ما أسفر في البداية عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، قبل ارتفاع الحصيلة إلى 5 وفيات و12 مصابًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات التصادم.