ضبط 5 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمدينة طوخ بالقليوبية

تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية من ضبط 5 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذ قرية بلتان بدائرة المركز مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام 5 أشخاص بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة داخل قرية بلتان التابعة لمركز طوخ.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد فرج، معاون رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، والتي أسفرت عن ضبط المتهمين الخمسة، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالضبط، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.