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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم القليوبية: واقعة اتهام سائق بالتحرش بتلميذة في شبرا الخيمة محل تحقيق

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن واقعة اتهام سائق حافلة بالتحرش بتلميذة في مدينة شبرا الخيمة تخضع لتحقيقات موسعة أمام الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة، نافيًا بشكل قاطع وقوع الحادث داخل أي مدرسة.


وأوضح وكيل الوزارة أن القرارات الوزارية واللوائح المنظمة للعملية التعليمية تحظر دخول سائقي الحافلات أو الأشخاص الغرباء إلى المدارس، أو السماح لهم باصطحاب الأطفال من الفصول الدراسية أو قاعات رياض الأطفال (KG).
وشدد على أن المديرية تطبق إجراءات صارمة لتأمين بوابات المدارس ومنع دخول غير المصرح لهم، مؤكدًا مسؤولية الإدارات المدرسية عن توفير بيئة آمنة للطلاب، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، مع انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

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