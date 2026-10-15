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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التصريح بدفن جثة شابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالقليوبية

مصرع شابين
مصرع شابين
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثمانين شابين من أبناء قرية أجهور لقيا مصرعهما، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق خط 12 وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بطريق خط 12. 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية لمكان الحادث وتبين مصرع الشابين وجرى نقلهما للمستشفى لاتخاذ اللازم، وجارٍى الوقوف على ملابسات الحادث.


من ناحية اخرى قررت جهات التحقيق بنيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس سائق أتوبيس مدرسة نجيب محفوظ للغات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك عقب تحقيقات استمرت أكثر من 12 ساعة، على خلفية اتهامه بالتحرش والتعدي على طفلتين تبلغان من العمر 5 سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من ولي أمر طفلة تُدعى «مليكة»، تبلغ من العمر 5 سنوات ومقيدة بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال «KG1»، يتهم فيه سائق أتوبيس المدرسة بالتعدي على نجلته والتحرش بها داخل المدرسة.
وكشفت التحريات أن المتهم يُدعى «محمد إ. ع»، ويبلغ من العمر 60 عامًا، ويعمل سائقًا، ومقيم بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

القليوبية طوخ أجهور الكبرى حادث تصادم أمن القليوبية

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