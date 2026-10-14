القبض على طرفي مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته بالقليوبية.



بالفحص تبين سابقة وجود خلافات حول اللهو بين نجل الشاكى (عامل بمحل ألعاب إلكترونية "مصاب بكدمة باليد اليمنى" – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) و(عامل ونجليه "لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة المركز) تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم "محرر بشأنها عدة محاضر مازالت قيد التحقيقات" ، وبمواجهة الطرفين تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.