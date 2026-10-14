سرق مولدا كهربائيا من مسجد.. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة التعدي على مسن ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على مسن ومحاولة إجباره على استقلال سيارة برفقتهم ببورسعيد.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، أمكن تحديد قائد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وهو سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور.

وبسؤاله، أقر أنه بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، قام الظاهر بمقطع الفيديو باستقلال السيارة رفقته وبحوزته مولد كهربائى استشعر بأنه متحصلات واقعة سرقة، ولدى محاولته تسليمه لقسم الشرطة قام المسن المذكور بالاستعانة بالمارة لعدم تسليمه للقسم على النحو الظاهر بالمقطع ولاذ بالهرب تاركاً المولد الكهربائى، وقام السائق بتسليم المولد للأجهزة الأمنية.

أمكن ضبط مرتكب واقعة السرقة، وهو عنصر جنائى، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى، وبمواجهته اعترف بسرقة المولد الكهربائى من أحد المساجد بدائرة قسم شرطة أول بورفؤاد، كما أضاف بسرقته مبلغا ماليا بأسلوب المغافلة من عامل بكافيه كائن بذات الدائرة.

وباستدعاء المسئول عن المسجد، أفاد بعدم تحريره محضراً بواقعة السرقة، واتهم المذكور بسرقة المولد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.