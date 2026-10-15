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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بإلقاء حجارة على إحدى السيدات والتعدى عليها بالسب بالقليوبية.
 


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 10/ أكتوبر الجارى حدثت مشاجرة بين (أحد الأشخاص ، شقيقته) و (زوجة عمهما) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وقيام الأول بإلقاء حجارة تجاه الطرف الثانى "دون حدوث إصابات". 

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات حال تواجدهم بأحد الشوارع بدائرة القسم محل سكنهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

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