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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تزامنا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء.. النيابة العامة تتيح طباعة التحقيقات بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

النيابة العامة
النيابة العامة
قسم الحوادث

أعلنت النيابة العامة عن توفير وتشغيل طابعة متخصصة لطباعة المستندات بطريقة برايل، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المترددين على مقار النيابات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية؛ إذ تتيح الطابعة للأشخاص فاقدي البصر الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة، بما يمكنهم من الإلمام بمحتواها دون الاعتماد على الغير، ويعزز قدرتهم على التفاعل الواعي والمستقل مع الإجراءات القانونية المتعلقة بهم، سواء بصفتهم مجنيا عليهم أو شهودًا أو متهمين.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص النيابة العامة على تيسير سبل الوصول إلى العدالة لكافة فئات المجتمع دون تمييز، وتعزيزا لدورها في كفالة الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذا لأحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

في السياق ذاته، جرى طباعة عدد من الكتيبات، تتضمن أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱۸ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، فضلا عن دليل خدمات النيابة العامة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء قرار السيد المستشار النائب العام رقم ٥١٧ لسنة ۲۰۲٤ ، والذي أُتيح بنسختين، إحداهما مطبوعة بطريقة برايل والأخرى ورقية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقد جرى توزيع تلك الكتيبات على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها من الجهات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ودور رعاية المكفوفين، بما يسهم في نشر الوعي القانوني وتيسير وصول المعرفة القانونية إلى مختلف فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية النيابة العامة لإرساء منظومة عدالة شاملة ودامجة للجميع، وتنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. 

النيابة العامة طريقة برايل الإعاقة البصرية

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