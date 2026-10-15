التحقيق مع صانع محتوى متهم بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات وحركات تتنافى مع القيم المجتمعية

تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها مع صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن إيحاءات وحركات تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن إيحاءات وحركات تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ،وبحوزته (هاتفان محمولان "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.