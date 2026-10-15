قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسائل جديدة من البنك المركزي لحماية العملاء: لا تستجيب للعروض الوهمية
وزير التخطيط يستعرض مع البنك الدولي آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية
كأس الكونفدرالية الإفريقية.. قنوات مجانية تذيع مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي
روسيا.. تدمير 4 صواريخ وإسقاط 69 مسيرة في هجوم أوكراني على مصفاة نفط
إقبال على أول حلقة سمك بجنوب سيناء.. «الباغة» تخطف الأنظار بالطور.. والأسعار تبدأ من 35 جنيهًا
أحمد كجوك: خفض أعباء خدمة الدين وزيادة مساهمة القطاع الخاص أولوية اقتصادية
​رئيس جامعة المنوفية يُصدر قرارات جديدة بتكليف قيادات أكاديمية بالعلوم الصحية والتجارة
خلاف على الأجرة.. القبض على سائق توك توك تعدى على سيدة بالضرب فى الإسكندرية
مصر وتايلاند تفتحان آفاقاً جديدة للشراكة السياسية والاقتصادية خلال أعمال اللجنة الوزارية المشتركة الثالثة ببانكوك.. صور
جريمة مزرعة الجيزة.. القبض على المتهمين باستدراج شاب والتعدي عليه بأداة حديدية وكلاب شرسة
نظام تقييم 2 بكالوريا|فرصتين للإمتحان والمجموع من 600..و50% من الأسئلة مقالي
القومي للمرأة: مواجهة الإدمان والتعاطي قضية أمن قومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على الأجرة.. القبض على سائق توك توك تعدى على سيدة بالضرب فى الإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى على إحدى السيدات بالسب والضرب وتدخل الأهالى للفض بينهما بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) وبسؤالها أفادت أنه بتاريخ 8/ الجارى وحال إستقلالها مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية حدثت مشاجرة بينها وبين قائد المركبة لخلاف بينهما حول قيمة الأجرة ، قام على أثرها الأخير بالتعدى عليها بالسب والضرب .


وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو (بدون ترخيص) وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.
 

تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

وسام ابوعلي

مصطفى يونس يفجر مفاجأة: الأهلي باع وسام أبو علي رغمًا عنه

وسلم ابو علي

مدرب منتخب فلسطين: الإصابة حرمت وسام أبو علي من تجاوز أرقام ميسي

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

الاهلي والزمالك

جمال عبدالحميد: عندي معلومة أن الفار كان معطلًا في مباراة القمة

ترشيحاتنا

سيارات جديدة 2027 متوافرة في مصر

سيارات جديدة 2027 تبدأ من 665 ألف جنيه

وحش الـ MacBook Pro القادم بمعالج M6

حدث أبل المرتقب في 27 أكتوبر.. وحش الـ MacBook Pro القادم بمعالج M6

كيا سيلتوس موديل 2027

سعر ومواصفات كل فئات كيا سيلتوس 2027 .. صور

بالصور

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد