خلاف على الأجرة.. القبض على سائق توك توك تعدى على سيدة بالضرب فى الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى على إحدى السيدات بالسب والضرب وتدخل الأهالى للفض بينهما بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) وبسؤالها أفادت أنه بتاريخ 8/ الجارى وحال إستقلالها مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية حدثت مشاجرة بينها وبين قائد المركبة لخلاف بينهما حول قيمة الأجرة ، قام على أثرها الأخير بالتعدى عليها بالسب والضرب .



وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو (بدون ترخيص) وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.



تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





