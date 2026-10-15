تأجيل نظر دعوى منتجة ضد شركتين بسبب أغنية مفيش صاحب يتصاحب

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من منتجة ضد شركتي «تكوين» و«شعبيات»، بشأن أغنية «مفيش صاحب يتصاحب»، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري.

تفاصيل دعوى أغنية «مفيش صاحب يتصاحب»

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة منتجة دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، اتهمت فيها شركتي «تكوين» و«شعبيات» بنشر أغنية «مفيش صاحب يتصاحب»، التي قدمها المطرب حسن البرنس، عبر منصة «يوتيوب».

وذكرت الدعوى أن نشر الأغنية حقق عوائد مالية كبيرة للشركتين، مشيرة إلى أن عدد مشاهداتها بلغ نحو 200 مليون مشاهدة، وفقا لما ورد في أوراق الدعوى.