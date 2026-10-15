جريمة مزرعة الجيزة.. القبض على المتهمين باستدراج شاب والتعدي عليه بأداة حديدية وكلاب شرسة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام آداة حديدية وترويعه بإستخدام كلاب بالجيزة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه الظاهر بمقطع الفيديو (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) وبسؤاله أقر أنه فى غضون شهر أغسطس المنقضى قام 3 أشخاص بإستدراجه لمزرعة كائنة بدائرة المركز وإحتجازه بها وتهديده بإستخدام كلاب والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتصويره ، لخلافات بينهم .





أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظة الجيزة) ، وتم بإرشادهم ضبط ( 2 كلب "غير مرخصين" - بندقية خرطوش – الآداة الحديدية "المستخدمين فى التعدى") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الكلاب بإحدى دور الرعاية البيطرية .









