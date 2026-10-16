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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن القليوبية تعلن تفاصيل مبادرة «فرحة مصر» لتجهيز 8000 عريس وعروسة

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر»، التي تستهدف دعم وتجهيز 8000 عريس وعروسة من الأسر الأولى بالرعاية، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة.


وتتضمن المبادرة تقديم 6 أجهزة كهربائية أساسية لكل مستفيد، تشمل الثلاجة والغسالة والبوتاجاز والشاشة والمروحة والمكواة، بما يساعد الشباب المقبلين على الزواج في تأسيس منزل الزوجية وتوفير احتياجاتهم الأساسية.


وتتضمن المبادرة عددًا من الشروط للاستفادة من الدعم، أبرزها أن يكون عقد القران قد تم خلال العام الأخير دون إتمام الزفاف، وأن يكون الزواج الأول للطرفين، وألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من مبادرة مماثلة، مع ضرورة أن يكون مصري الجنسية وفي السن القانوني، وأن يكون من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» أو من ذوي الإعاقة.


ودعت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى الاطلاع على الشروط واستكمال إجراءات التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للمبادرة:
https://farhetmasr.csf.eg
وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، ودعم الشباب في بداية حياتهم الزوجية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق التكافل المجتمعي.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التضامن الاجتماعي فرحة مصر التضامن الاجتماعي بالقليوبية

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