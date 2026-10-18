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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يعلن إصدار 7 شهادات للتتبع الزمني في أول يوم عمل للمنظومة

شهادات التتبع الزمني
شهادات التتبع الزمني
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إصدار 7 شهادات للتتبع الزمني من خلال مركز معلومات الشبكات بالمرافق بمحافظة القليوبية، في أول يوم عمل للمنظومة، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بتولي المركز مسؤولية إصدار هذه الشهادات، في إطار جهود المحافظة لتطوير آليات العمل وتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وتُعد شهادة التتبع الزمني وثيقة فنية تُستخدم في رصد التغيرات التي طرأت على موقع أو قطعة أرض خلال فترات زمنية محددة، بالاستناد إلى المرئيات والبيانات المتاحة ومقارنتها عبر تواريخ مختلفة، بما يساعد على توثيق الحالة الزمنية للموقع والاستعانة بنتائج الفحص في استيفاء الإجراءات الفنية والإدارية لدى الجهات المختصة، وفقًا للضوابط المنظمة.


وجاء إصدار الشهادات من خلال منظومة عمل متكاملة تعتمد على إجراء المعاينات اللازمة، ومراجعة البيانات والنتائج الفنية، وتداولها إلكترونيًا عبر المنظومة المعتمدة، بما يعزز دقة الإجراءات وكفاءة الأداء والتكامل بين الجهات المعنية.
 

وصرحت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية ورئيس مجلس إدارة مشروع مركز الشبكات الأرضية، بأن العمل والتطوير مستمران داخل المركز، من خلال تحديث آليات العمل وتعزيز الاستفادة من الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً استمرار العمل على تطوير المنظومة بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
 

وأكد محافظ القليوبية أهمية مواصلة جهود التحول الرقمي وتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الدقة في إنجاز المعاملات، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها.

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