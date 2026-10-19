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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس المتهم بإدارة صفحة إلكترونية لترويج المخدرات والنصب على راغبي الشراء في الخانكة بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بإدارة صفحة إلكترونية لترويج المخدرات والنصب على راغبي الشراء في الخانكة.
وكشفت التحقيقات في واقعة ضبط شخص متهم بإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، عن استهدافه راغبي شراء المخدرات للنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يروج القائم على إدارتها لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.
وبإجراء التحريات والفحص، أمكن تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة وضبطه، وتبين أنه حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، فيما لم يُعثر بحوزته على أي مواد مخدرة.
وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة، من خلال مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية إليه، ثم إغلاق هاتفه المحمول عقب الحصول على الأموال.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القليوبية الخانكة المواد المخدرة صفحة إلكترونية أمن القليوبية

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